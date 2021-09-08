Противники талибов призвали ООН остановить геноцид в Афганистане

Фронт национального сопротивления Афганистана обратился к Организации Объединенных Наций (ООН) с призывом остановить геноцид, который проводят талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) в стране, заявление опубликовано в Twitter-аккаунте организации.

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Жители Афганистана призвали мировое сообщество, ООН и региональные международные организации вмешаться в ситуацию в Панджшере. Они обвинили талибов в жестокости к гражданам страны. «Фронт национального сопротивления Афганистана обращается с призывом остановить геноцид, происходящий со вчерашнего дня во многих частях Панджшерской долины со стороны талибов», — говорится в сообщении противников «Талибана».

7 сентября талибы объявили состав правительства. Это произошло сразу после сообщения об установлении контроля над Панджшерским ущельем, где сохранялся центр сопротивления новому режиму. Исполняющим обязанности премьер-министра стал Мохаммад Хасан Ахунд.

6 сентября стало известно, что талибы взяли мятежную провинцию Панджшер и разгромили силы национального сопротивления во главе с Ахмадом Масудом. Однако позже повстанцы опровергли свой разгром и огласили начало партизанской войны против террористов.