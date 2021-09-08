В Госдепе потребовали включить женщин в правительство Афганистана

Представитель Госдепа заявил, что США обеспокоились наличием конкретных персон и отсутствием женщин в правительстве Афганистана, состав которого объявило движение «Талибан» (запрещено в России как террористическое), сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Госдеп выразил беспокойство политическими взглядами и биографией некоторых лиц из нового правительства Афганистана. Дипломат подчеркнул, что кабмин полностью составили из талибов, их единомышленников и не включили в него женщин.

«Мы давали ясно понять, что, по нашему мнению, афганский народ заслуживает инклюзивного правительства», — потребовал представитель госдепартамента.

В ведомстве напомнили, что США будут судить о талибах, в первую очередь, по их поступкам, а не словам. В Госдепе выразили надежду, что боевики сдержат обещание не препятствовать выезду иностранцев из Афганистана, а также местных жителей с зарубежными проездными документами.

«Это включает разрешения на рейсы, уже готовые вылететь из Афганистана в согласованные пункты назначения», — заключил он.

7 сентября представитель талибов Забиулла Муджахид Муджахид объявил состав нового правительства Афганистана. Он подчеркнул, что оглашенный им камбин обладает временным статусом. На торжественную церемонию были приглашены представители из России, Турции, Китая, Ирана, Пакистана и Катара.