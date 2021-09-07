Новое правительство Афганистана назвали результатом компромисса

Состав нового правительства Афганистана из членов движения «Талибан» (запрещено в России) ожидаем и стал результатом компромисса между умеренным и радикальным крылом внутри группировки. Об этом заявил профессор ВШЭ и главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев в комментарии «Ленте.ру».

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Среди представителей радикального крыла он назвал главу МВД Сараджуддина Хаккани, лидера экстремистской «Сети Хаккани» (запрещена в России), а среди умеренных — главу политофиса «Талибана» Абдула-Гани Барадара.

Эксперт отдельно подчеркнул, что состав правительства — результат компромисса внутри «Талибана», а не компромисса между талибами и другими политическими силами внутри Афганистана. Политолог считает, что талибы облегчили вопрос с международным признанием своего режима, назвав этот состав правительства временным, — оно будет работать до принятия новой конституции Афганистана.

Казанцев выразил уверенность, что по крайней мере часть стран, которым талибы направили приглашения на официальные церемонии в связи с назначением нового правительства, примет их, однако он пока не может спрогнозировать, будет ли направлена в Афганистан российская делегация.

Главой правительства стал мулла Мохаммад Хасан Ахунд

Политолог не считает назначение Ахунда главой правительства большой неожиданностью, так как он очень близок к главе «Талибана» Хайбатулле Ахундзаде. Кроме того, ранее Ахунд возглавлял совет лидеров движения в течении двадцати лет.

Грубо говоря, «Талибан» назначил руководителя своего политического крыла главой правительства Афганистана Андрей Казанцев профессор ВШЭ, главный научный сотрудника Института международных исследований МГИМО

Ахунд стоял у основания «Талибана», и в период с 1996-го по 2001 год, когда движение уже приходило к власти в Афганистане, он занимал посты министра иностранных дел и заместителя премьер-министра.

Руководитель «Талибана» Хайбатулла Ахундзада в состав правительства не вошел

Казанцев напомнил, что Ахундзада давно не появлялся на публике, что вызывает слухи о его смерти в бою или в результате заболевания коронавирусом. Однако эксперт уверен, что Ахундзада в любом случае не вошел бы в состав правительства, даже если его здоровье в полном порядке.

«Талибы говорят, что Ахундзада будет духовным руководителем», — подчеркнул он. В качестве примера подобной практики Казанцев привел фигуру аятоллы в Иране после исламской революции. Также политолог подчеркнул, что по образованию Ахундзада богослов и не имеет управленческого опыта, поэтому не стремится к занятию управленческих должностей. «Он просто не является сильным лидером», — подытожил эксперт.

Талибы объявили состав правительства 7 сентября сразу после сообщения об установлении контроля над Панджшерским ущельем, где сохранялся центр сопротивления новому режиму. Исполняющим обязанности премьер-министра станет Мохаммад Хасан Ахунд, его первым заместителем назначен глава политофиса «Талибана» Абдул-Гани Барадар. Главой МИД Афганистана стал представитель руководства талибов Амир-Хан Моттаки. Должность министра обороны занял заместитель лидера «Талибана» Мохаммад Якуб.

Вновь придя к власти, талибы пообещали сделать правительство инклюзивным и включить в его состав представителей этнических меньшинств. Однако в нынешнем составе кабинета министров представлены только пуштуны.