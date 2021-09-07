Раскрыта личность лидера «Талибана»

После объявления нового правительства Афганистана террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) раскрыло личность своего лидера. Им останется Хайбатулла Ахундзада, сообщает телеканал Tolo News.

Представитель талибов Забиулла Муджахид подтвердил, что Ахундзада сохранит роль лидера группировки. При этом Ахундзаду не включили в состав временного правительства Афганистана.

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Ахундзада пообещал, что члены правительства «станут усердно работать над соблюдением исламских правил и законов шариата, защищать высшие интересы страны, охранять границы Афганистана и обеспечивать крепкий мир, процветание и развитие». Талибы также предпримут меры «по защите прав человека, прав меньшинств и прав обездоленных групп в рамках требований священной религии ислам».

Ранее,7 сентября, Муджахид объявил состав нового правительства Афганистана. Исполнять обязанности премьер-министра будет Мохаммад Хасан Ахунд. Его первым заместителем станет глава политофиса «Талибана» Абдул-Гани Барадар, а вторым заместителем — Абдул-Салам Ханафи.

Муджахид подчеркнул, что оглашенный им состав правительства обладает временным статусом. Все члены кабинета фактически являются исполняющими обязанности на своих постах. На торжественную церемонию талибы пригласили представителей из России, Турции, Китая, Ирана, Пакистана, и Катара. При этом Анкара не подтвердила факт получения какого-либо приглашения от боевиков.