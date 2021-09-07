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Талибы раскрыли свои планы на соблюдение прав меньшинств

Представители «Талибана» прокомментировали вопрос о правах меньшинств в правительстве
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Забиулла Муджахид
Забиулла Муджахид
Фото: Muhammad Farooq / AP

Официальный представитель движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Забиулла Муджахид раскрыл планы нового правительства на включение в орган исполнительной власти этнических меньшинств. Его цитату приводит Sputnik Афганистан.

Муджахид заверил, что они будут включены в правительство, однако не ответил, когда именно это произойдет.

Афганский политический деятель Атто Мухаммади Нур считает, что фактически талибы лишили прав различные группы населения. «К сожалению, правительство "Талибана" монолитно, боевики не привлекли туда даже женщин. (...) Могут ли те, чьи взгляды основаны на средневековых принципах управления, руководить десятками профессиональных сотрудников?», — цитирует его издание Herat Times.

Ранее талибы объявили состав нового правительства. Исполняющим обязанности премьер-министра станет Мохаммад Хасан Ахунд. Его первым заместителем назначен глава политофиса «Талибана» Абдул-Гани Барадар, а вторым заместителем — Абдул-Салам Ханафи.

На церемонию объявления состава нового правительства Афганистана талибы пригласили представителей России, Турции, Китая, Ирана, Пакистана, и Катара. Однако Анкара не подтвердила факт получения какого-либо приглашения из рук террористов.

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