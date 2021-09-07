США отказались торопиться с признанием власти талибов в Афганистане

Джен Псаки: США не намерены спешить с признанием власти талибов в Афганистане

США не намерены в спешке принимать решение относительно признания власти «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

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По ее словам, Соединенные Штаты вместе с мировым сообществом отказываются торопиться и будут внимательно следить за шагами, которые талибы предпримут в будущем. Псаки подчеркнула, что у Вашингтона нет временных рамок относительно принятия решения.

«США, будут наблюдать, (…) разрешат ли они (талибы — прим. «Ленты.ру») американским гражданам и гражданам других стран покидать [Афганистан], разрешат ли они лицам, которые хотят покинуть страну, выехать, разрешат ли они [доставлять] гуманитарную помощь (…), как они будут обращаться с женщинами и девочками в стране», — отметила пресс-секретарь.

Ранее глава аппарата Белого дома Рон Клейн оценил возможность признания власти «Талибана» в Афганистане. По его словам, это произойдет не в скором времени. «Не знаю, признаем ли мы когда-либо их правительство», — заключил Клейн.