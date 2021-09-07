Мир
 
Последние новости
Курс биткоина рухнул
Сомнологи раскрыли секрет «не спавшей 40 лет» женщины
Партия Зеленского отказалась просить для Украины статус главного союзника США
Найдена необычная популяция белых карликов
Территорию Московского Кремля закроют для посетителей 
Кремль понаблюдает за шагами объявленного талибами правительства Афганистана
Главный киллер России отказался от суда присяжных
Названа стоимость самой дорогой квартиры Красной Поляны
Бывший чиновник Кремля описал реакцию людей на высоких постах на теракты 9/11
Новости партнеров
Прослушать новость

США отказались торопиться с признанием власти талибов в Афганистане

Джен Псаки: США не намерены спешить с признанием власти талибов в Афганистане
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Michael Reynolds / Pool / globallookpress.com

США не намерены в спешке принимать решение относительно признания власти «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Соединенные Штаты вместе с мировым сообществом отказываются торопиться и будут внимательно следить за шагами, которые талибы предпримут в будущем. Псаки подчеркнула, что у Вашингтона нет временных рамок относительно принятия решения.

«США, будут наблюдать, (…) разрешат ли они (талибы — прим. «Ленты.ру») американским гражданам и гражданам других стран покидать [Афганистан], разрешат ли они лицам, которые хотят покинуть страну, выехать, разрешат ли они [доставлять] гуманитарную помощь (…), как они будут обращаться с женщинами и девочками в стране», — отметила пресс-секретарь.

Ранее глава аппарата Белого дома Рон Клейн оценил возможность признания власти «Талибана» в Афганистане. По его словам, это произойдет не в скором времени. «Не знаю, признаем ли мы когда-либо их правительство», — заключил Клейн.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Талибы объявили состав нового правительства Афганистана
США оценили возможность признания власти «Талибана» в Афганистане
Стало известно о тайной сделке США с талибами