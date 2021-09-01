США оценили возможность признания власти «Талибана» в Афганистане

Признают ли США когда-либо в будущем власть «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) в Афганистане, пока неизвестно. Так эту возможность оценил глава аппарата Белого дома Рон Клейн в интервью каналу MSNBC, пишет Axios.

«Не думаю, что в сколь-нибудь скором времени. Не знаю, признаем ли мы когда-либо их правительство», — приводит издание его слова. Клейн добавил, что Вашингтон будет в дальнейшем внимательно следить за действиями правительства талибов.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен назвал условия сотрудничества США и талибов. К их числу он отнес обеспечение свободного передвижения по Афганистану, соблюдение прав афганского народа, а также созыв инклюзивного правительства.

Представитель талибов Забиулла Муджахид в тот же день заявил, что с уходом последнего американского солдата Афганистан стал полностью независимым. Он также назвал уход США поражением в продолжавшейся 20 лет войне, но отметил желание талибов выстроить хорошие отношения с Вашингтоном.