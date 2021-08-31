В Госдепе назвали условия для сотрудничества США с «Талибаном»

Блинкен: США будут сотрудничать с талибами, если они выполнят свои обязательства

США начнут сотрудничать с движением «Талибан» (запрещено в РФ) лишь в том случае, если его представители будут выполнять взятые на себя обязательства. Условия сотрудничества с талибами в ходе брифинга 30 августа назвал глава Госдепа Энтони Блинкен, передает телеканал NBC.

В число обязательств талибов, по словам госсекретаря, входят обеспечение свободного передвижения по Афганистану, соблюдение прав афганского народа, а также созыв инклюзивного правительства. «"Талибан" стремится к международному признанию и поддержке. Мы на это отвечаем: легитимность и поддержку надо заслужить», — подчеркнул глава Госдепа.

Также Блинкен заявил, что дипломатическая миссия США в Афганистане переносит свою работу в столицу Катара Доху. Отсюда американские дипломаты будет вести переговоры с талибами. О том, когда посольство возобновит свою работу в Кабуле, Блинкен не сообщил.

30 августа США полностью завершили свое военное присутствие в Афганистане. За время военной кампании американский контингент потерял 2461 военного и гражданского лица. Еще более 20 тысяч граждан США получили ранения.

Представитель талибов Забиулла Муджахид в тот же день заявил, что с уходом последнего американского солдата Афганистан стал полностью независимым. Он также назвал уход США поражением в продолжавшейся 20 лет войне, но отметил желание талибов выстроить хорошие отношения с Вашингтоном.