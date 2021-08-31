Политтехнолог рассказал о договоренностях между США и «Талибаном»

Политтехнолог заявил, что между администрацией США и талибами были договоренности

США могли иметь с «Талибаном» (группировка запрещена в России) договоренности касательно борьбы с ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещена в России), вопросов безопасности в отношении тех, кто сотрудничал с НАТО, а также относительно участия в потенциальных экономических проектах. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политтехнолог Марат Баширов.

Соединенные Штаты в Афганистане потерпели поражение и не достигли поставленных целей, заявил ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид. При этом он отметил, что движение рассчитывает установить хорошие отношения с Вашингтоном.

Противоречивые сигналы

По словам Баширова, заявления талибов содержат массу противоречий, что может говорить о том, что руководство группировки пока само не определилось с будущей стратегией.

«"Талибан" говорит, что вторжение американцев закончилось, но мы понимаем, что между администрацией Байдена и руководством талибов существуют некоторые договоренности, о чем свидетельствует то, что на прошлой неделе в Кабул прилетал директор ЦРУ. Но какую политику решит избрать "Талибан" станет ясно только через две-три недели, еще нужно посмотреть, как разрешится ситуация с повстанцами в Паджшерском ущелье», — считает политолог.

Он предположил, что договоренности касаются, прежде всего, обеспечения безопасности для тех, кто сотрудничал с США и НАТО, а также борьбы «Талибана» с группами, примыкающими к террористической группировке «Исламское государство».

«Вероятнее всего, обсуждали и вопросы участия в потенциальных экономических проектах. Штаты хотят принимать участие в добыче полезных ископаемых на территории Афганистана. Похоже, стороны пришли к соглашению, о чем и свидетельствует заявление Муджахида об установлении хороших отношений с Вашингтоном. Но вот намерены ли талибы реально соблюдать договоренности — неизвестно», — заметил Баширов.

Политтехнолог объяснил, что сейчас в интересах «Талибана» — убедить всех, что ничего страшного не произошло, они не радикалы и готовы к сотрудничеству. Но какую на самом деле социальную, культурную, экономическую и военную политику они изберут, предугадать невозможно.

31 августа талибы попросили международное сообщество помочь Афганистану в экономике, образовании и здравоохранении. В движении добавили, что «никому не позволят вновь разжечь войну» в стране.