В Совете Федерации объяснили нежелание НАТО принимать Украину в свои ряды

Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время «пошел просто вразнос, он несет такую ерунду, за которую ему когда-то придется ответить перед всем украинским народом». Так оценил заявления украинского лидера о постепенном ослаблении НАТО и Европейского союза (ЕС) в случае их отказа принять в свои ряды Украину первый заместитель председателя Комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров. Об этом сообщает в пятницу, 10 сентября, Telegram-канал «СенатИнформ».

«НАТО без Украины просуществует и достаточно успешно, а вот с Украиной НАТО может оказаться в такой ситуации, когда будет думать о собственной безопасности», — объяснил Джабаров нежелание НАТО принимать Украину в свои ряды.

В Евросоюзе же не ждут Украину потому, что это «полуразрушенная страна, абсолютно коррумпированная, которая имеет собственные конфликты на своей территории», убежден сенатор.

Парламентарий полагает, что украинский лидер сейчас не знает, «как найти себе применение в нынешней политической ситуации в Европе».

Ранее сообщалось, что Зеленский предсказал Европейскому союзу и НАТО потери, если они не примут Украину в свои ряды. В таком случае, по его словам, в будущем оба объединения ждет постепенное ослабление. Политик заверил, что Киев уже готов к вступлению в Североатлантический альянс, в том числе на уровне армии и военных специалистов, несмотря на то, что до сих пор не получил четкого ответа от США на этот счет.