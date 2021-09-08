В Польше рассказали о «пощечинах» Зеленскому от США

Последние события в отношениях Вашингтона и Киева можно считать «пощечинами» США в адрес украинского президента Владимира Зеленского, сообщается в польском политическом журнале Nowa Europa Wschodnia.

«Американцы смогли дать Зеленскому пощечину. Например, отложив встречу с Байденом или отправив на празднование Дня Независимости Украины и Крымской платформы Пита Буттгига, якобы восходящей звезды демократов, но пока еще только секретаря по транспорту», — говорится в статье.

Последней каплей, которая потрясла украинского лидера, стало изменение позиции США в отношении «Северного потока-2».

По мнению польских журналистов, администрация Байдена, которая итак с самого начала относилась к команде Зеленского с большой долей подозрительности, может себе позволить такое высокомерное отношение к Киеву, потому что США является его самым сильным союзником в борьбе с Москвой.

«Зеленский также понял, что времена, когда Киев заверял в сохранении "прозападного" курса, а Вашингтон в ответ столь же торжественно обязался поддерживать его на пути в НАТО, ушли в прошлое», — считают авторы статьи.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях в отношении граждан России. СНБО на три года внесло в черный список российского подполковника Ивана Кузнецова. В документе говорится, что этот сотрудник Вооруженных сил России «участвовал в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики».