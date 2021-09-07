Зеленский ввел санкции против российского офицера

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новым санкциям в отношении граждан России. Соответствующий указ главы государства опубликован на его сайте.
СНБО на три года внесло в черный список российского подполковника Ивана Кузнецова. В документе говорится, что этот сотрудник Вооруженных сил России «участвовал в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики».
В отношении Кузнецова вводятся такие меры, как блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, а также ряд других ограничений.
Также Зеленский ввел в действие решение о введении санкций на три года против крымчанки Ольги Калининой. В отношении нее вводятся такие меры, как блокировка активов, предотвращение вывода капитала за пределы Украины и другие санкции.
Бессмысленность
В России неоднократно подчеркивали бессмысленность украинских санкций против российских компаний и граждан. В частности, в конце июня вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отмечал, что украинская политика санкций в отношении России является бессмысленной, бесполезной и не имеет никакого отношения к реальным делам, которые были обещаны Зеленским после прихода к власти.
После продления Украиной санкций против десятков российских банков в июне член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков отмечал, что «пока еще разум на эти земли не спустился».
Политик выразил мнение, что украинские санкции в очередной раз скорее навредят Киеву, а не Москве. По его словам, такие поступки Зеленского обусловлены его страхом перед националистами.
Кроме того, сам Зеленский в июне признавал, что санкции против России уже не работают.
По мнению украинского президента, цивилизованный мир не может этого позволить. Поэтому он призвал не «просто давить, а выстроить новый формат санкционной политики».
Санкции России против Украины
Россия также неоднократно расширяла санкции в отношении граждан Украины. Последний раз список обновился 20 августа, когда в перечень внесли еще 73 человек. Таким образом, общее число лиц, включенных в список, увеличилось с 849 до 922.
Последний раз список пополнился уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, главой Счетной палаты Валерием Пацканом, губернатором Днепропетровской области Валентином Резниченко.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.
Весной случилось очередное обострение ситуации в Донбассе, Украина заявляла, что Россия наращивает военное присутствие на границах. Москва отрицала обвинения и подчеркивала, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно.