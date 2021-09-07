Зеленский ввел санкции против российского офицера

Президент Украины Зеленский ввел санкции против подполковника России Кузнецова на три года

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новым санкциям в отношении граждан России. Соответствующий указ главы государства опубликован на его сайте.

СНБО на три года внесло в черный список российского подполковника Ивана Кузнецова. В документе говорится, что этот сотрудник Вооруженных сил России «участвовал в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики».

В отношении Кузнецова вводятся такие меры, как блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, а также ряд других ограничений.

Также Зеленский ввел в действие решение о введении санкций на три года против крымчанки Ольги Калининой. В отношении нее вводятся такие меры, как блокировка активов, предотвращение вывода капитала за пределы Украины и другие санкции.

Бессмысленность

В России неоднократно подчеркивали бессмысленность украинских санкций против российских компаний и граждан. В частности, в конце июня вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отмечал, что украинская политика санкций в отношении России является бессмысленной, бесполезной и не имеет никакого отношения к реальным делам, которые были обещаны Зеленским после прихода к власти.

После продления Украиной санкций против десятков российских банков в июне член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков отмечал, что «пока еще разум на эти земли не спустился».

Это неудивительно. Ничего умного от них ожидать не приходится. Все это во вред прежде всего Украине пойдет. Они думают, что они нам вредят, а на деле — сами себе. Пока еще разум на эту землю не спустился Сергей Цеков

Политик выразил мнение, что украинские санкции в очередной раз скорее навредят Киеву, а не Москве. По его словам, такие поступки Зеленского обусловлены его страхом перед националистами.

Кроме того, сам Зеленский в июне признавал, что санкции против России уже не работают.

Нынешние санкции со стороны ЕС и США на сегодня уже не работают – Россия привыкла с этим жить, забирая при этом другие территории и угрожая Европе Владимир Зеленский

По мнению украинского президента, цивилизованный мир не может этого позволить. Поэтому он призвал не «просто давить, а выстроить новый формат санкционной политики».

Санкции России против Украины

Россия также неоднократно расширяла санкции в отношении граждан Украины. Последний раз список обновился 20 августа, когда в перечень внесли еще 73 человек. Таким образом, общее число лиц, включенных в список, увеличилось с 849 до 922.

922 человека в санкционном списке России

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