В Совфеде отреагировали на санкции Украины против российских банков

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, комментируя продление санкций против десятков российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, заявил «пока еще разум на эти земли не спустился». Таким образом политик высказался относительно происходящего в интервью «Ленте.ру».

«Это неудивительно. Ничего умного от них ожидать не приходится. Все это во вред прежде всего Украины пойдет. Они думают что они нам вредят, а на деле — сами себе. Пока еще разум на эту землю не спустился», — высказался Цеков.

По словам политика, эти санкции в большей степени навредят самой Украине, нежели России. Сенатор убежден, что такие поступки президента Украины Владимира Зеленского продиктованы его страхом перед националистами.

«На самом деле больше всего это вредит самой Украине, потому что банки и деньги, как говорится, аполитичны. Ну были бы еще пара банков на территории Украины, которые бы выделяли кредиты, принимали депозиты, платили бы по ним хорошие проценты. Что в этом плохого? Это же конкурентность. Только неумные люди борются с банками и предприятиями. К сожалению, ситуация на Украине такова, что вот эти неумные люди, причем больные крайним национализмом, пришли к власти. Зеленский не крайний националист, но он их очень боится и идет у них на поводу. И еще на всякий случай возглавил из-за страха перед ними», — поделился своим мнением Цеков.

Сенатор заявил, что «с учетом того, что отношения Киева и Москвы и так из ряда вон выходящие», эти санкции ни на что не повлияют. По его мнению, подобные шаги со стороны Владимира Зеленского — это еще одно подтверждение того, что нынешний президент Украины и его администрация «исповедуют антироссийский курс».

«Они уже нивелировались, эти санкции. Они были болезненны в 14-15 годах. Сейчас все уже давно поняли, что этим санкциям конца пока не видно, соответствующим образом перестроились и работают», — отметил Цеков, комментируя вопрос о том, как продление санкций со стороны Украины повлияет на российскую экономику.

2 июня Владимир Зеленский на встрече с делегацией Конгресса США назвал неработающими санкции, введенные против России.