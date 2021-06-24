В Госдуме отреагировали на продление Украиной санкций против российских банков

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на решение президента Украины Владимира Зеленского о продлении санкций против российских банков на три года, назвав его «выстрелом в ногу и агонией». Таким мнением политик поделился в интервью «Ленте.ру».

«Поступок Зеленского — выстрел в ногу и агония. Киев абсолютно не устраивает возможное потепление отношений России с Европой или США. Поэтому украинское руководство изо всех сил будет продвигать русофобскую политику для поддержания фокуса внимания», — прокомментировал Слуцкий.

По его словам, такого рода поступки с украинской стороны никак не повлияют на отношения Киева с Москвой, поскольку «они и так хуже некуда, это лишь еще один шаг к их деградации».

Слуцкий заверил, что Россия обязательно ответит на это решение Зеленского. «Симметрично или нет — определит руководство страны», — подчеркнул политик.

Ранее Зеленский ввел в действие решение о санкциях против десятков банков России, в том числе Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. В санкционном списке также значатся Центральный республиканский банк самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и Государственный банк Луганской народной республики (ЛНР). Санкции будут действовать три года.