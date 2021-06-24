Раскрыта роль России в новом миропорядке

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в интервью «Ленте.ру» раскрыл свое видение нового миропорядка и роли России в нем. По его мнению, сейчас глобальный миропорядок нуждается в коренных изменениях.

Материалы по теме «Америка не может не ответить» Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к третьей мировой и что из этого вышло «Миропорядок надо менять» Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад — о крахе США, роли России в мире и письмах Путину

«За последние 100 лет он породил сотни войн, убийств, гонок вооружений, широкое классовое разделение, бедность и социальные ограничения для наций. Я думаю, что мы все должны взяться за руки и построить новый мир, мир, в котором все люди будут свободны и уважаемы, а справедливость — актуальна», — сказал Ахмадинежад.

Он добавил, что Россия способна сыграть очень важную роль в этом процессе.

Ранее эксперт по Ближнему Востоку Гай Бертон в беседе с «Лентой.ру» оценил перспективы отношений Ирана и России. По его мнению, с избранием Ибрагима Раиси новым иранским президентом они навряд ли существенно улучшатся. Бертон пояснил, что, несмотря на сотрудничество России и Ирана по сирийскому конфликту, оборонным поставкам и мирному атому, существуют факторы, сдерживающие отношения между двумя странами.

Президентские выборы прошли в Иране 18 июня. О победе Раиси, занимавшего должность председателя Верховного суда, стало известно 19 июня. Политик находится под санкциями США по обвинению в преследовании и казнях политзаключенных в 1980-х годах. В ходе предвыборной кампании Раиси обещал бороться против нищеты и коррупции и построить «народное правительство ради сильного Ирана».