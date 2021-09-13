Зеленский призвал Вашингтон наращивать присутствие США на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу CNN, в ходе которого призвал Вашингтон наращивать присутствие в стране, подчеркнув, что речи об «уходе» США из Украины не идет. Фрагмент беседы опубликован на сайте вещателя.

Сравнение с Афганистаном

Во время интервью корреспондент CNN спросил у Зеленского, не опасается ли он того, что «Америка оставит Украину». Таким образом журналист провел параллель с выводом американских войск с территории Афганистана, когда США оставили без поддержки союзное правительство страны.

Я не думаю, что мы можем сравнивать это — Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан. Владимир Зеленский о поддержке Вашингтона

Материалы по теме Крымские посиделки. На 30-летие независимости Украины съехались политики со всей Европы. Поможет ли это вернуть Крым? «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России

Как считает украинский лидер, «за четыре, пять или семь дней нельзя захватить столь большую с точки зрения своей географии страну, как Украина, такую большую по численности населения».

При этом американский журналист обратил внимание Зеленского на то, что он так и не ответил на его вопрос, и напомнил ему слова секретаря Совбеза России Николая Патрушева, заявившего, что Украина идет к распаду, а США в определенный момент и не вспомнят о своих сторонниках в Киеве, как и в Кабуле.

Украинский президент в ответ отметил, в частности, что у России «одна из мощнейших армий в мире», а Украина, «насколько возможно, независима от любой [другой] экономики». По его словам, речи об «уходе» США из его страны быть не может и Вашингтону наоборот следует наращивать свое присутствие в стране.

Членство в НАТО

Также в ходе интервью Зеленский упомянул о том, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом Североатлантического альянса. «Он сказал: "Я думаю, что вы должны быть там (в НАТО — прим. «Ленты.ру») , но это зависит не только от меня», — привел украинский лидер слова Байдена, сказанные им во время их встречи в Вашингтоне 1 сентября.

Недавно Зеленский высказывался на тему членства Украины в НАТО. Тогда он предрек США и Евросоюзу постепенное ослабление в случае, если они не примут Киев в свои ряды. Он также заверил, что страна уже готова к вступлению в альянсв том числе на уровне армии и военных специалистов, несмотря на то, что Киев до сих пор не получил четкого ответа от США на этот счет. Однако Зеленский пообещал, что Украина продолжит просить НАТО и ЕС полноценной интеграции во что бы то ни стало.

Материалы по теме Слили в трубу. Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России? А в Киеве дядька. 30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?

Встреча в Вашингтоне

Переговоры Зеленского и Байдена в Вашингтоне прошли 1 сентября. Они продлились в Белом доме около двух часов. По итогам встречи лидеры двух стран выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку увидели в нем угрозу энергетической безопасности Европы.

Кроме того, стороны договорились продолжить попытки привлечь к ответственности Россию за так называемую агрессию. В свою очередь Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку территориальной целостности Украины и «помощь в противодействии агрессии России».

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Байден пообещал Зеленскому никогда не оставлять Украину наедине с Россией. По его словам, Байден гарантировал, что Киев будет пользоваться поддержкой Вашингтона, и она «будет расти в случае эскалации со стороны России».

По словам пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова, Киев готовится к очередному визиту Зеленского в США — в конце сентября он вновь прибудет в страну для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Встреча с Путиным

Также в Киеве вновь высказались относительно встречи Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным. На этот раз пресс-секретарь украинского лидера подчеркнул, что она может состояться при условии, что в ходе переговоров поднимется вопрос «оккупированных территорий». По словам Никифорова, Зеленский готов к диалогу в любое время и в любом месте на нейтральной территории.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал выдвинутые Киевом условия встречи в Путиным неприемлемыми.

Если бы хотел встретиться по-настоящему, дал бы поручения своему аппарату... Если бы он был политиком-реалистом, то ушел бы от термина "оккупация", как минимум Сергей Цеков об условиях встречи Зеленского и Путина

Позиция России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о готовности Москвы к возобновлению «нормальных отношений» с Киевом. «Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент», — заверил глава российского внешнеполитического ведомства.

О вероятности войны

10 сентября на форуме YES Brainstorming в Киеве Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны с Россией. По его мнению, между украинцами и россиянами образовалась пропасть из-за «агрессивных действий» Кремля, военное столкновение двух стран станет самой большой ошибкой Москвы. Вместе с тем Зеленский отметил, что при совместных усилиях обеих стран отношения со временем могут нормализоваться.

В России заявлению Зеленского удивились. Так, председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что у украинского народа из-за слов своего президента проблем будет еще больше, а сам Зеленский «не собирается выстраивать отношения, разделяет один народ, не думает о совместном будущем».