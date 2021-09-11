Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник рассказал, что у лидера страны Владимира Зеленского есть желание баллотироваться на пост президента во второй раз, сообщает РИА Новости.

Украинский аналитик предположил, что Зеленский захотел продлить свое президентство на второй срок. Однако если он заявит об этом сейчас, то избиратели могут отреагировать негативно.

«Зеленский хочет и планирует баллотироваться на второй срок, но финальное решение еще не принято в силу еще неочевидности перспектив. То есть ближе к дате выборов будет понятно финальное решение», — подчеркнул Бортник.

На мероприятии YES Brainstorming, прошедшем 10 сентября в Киеве, Зеленский высказался о возможном участии в следующих президентских выборах. На вопрос журналиста, планирует ли он баллотироваться вновь, политик сказал, что «это решает народ Украины». «Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что я обещал в свой один срок, и поеду отдыхать», — подчеркнул Зеленский.

Ранее глава Украины перечислил главные достижения в своем президентстве. К ним он отнес движение страны в стороны субъектности, развитая инфраструктура страны, а также ее мощная армия.