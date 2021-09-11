На Украине решили найти виноватых в провале космических программ

Депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Сергей Тарута заявил, что Украина провалила несколько космических программ на миллионы долларов и предложил найти виноватых в этом. Его слова приводит РИА Новости.

Среди неудавшихся проектов парламентарий отметил «Морской старт» на 200 миллионов долларов, «Циклон-4» на 672 миллиона долларов и убыточный космического аппарата «Лебедь» на 350 миллионов, в результате чего спутник остался в Красноярске на хранении до сегодняшнего дня.

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Тарута добавил, что в настоящее время из 33 предприятий, доставшихся Украине в наследство от СССР, осталось только шесть, и они находятся в крайне сложном положении, отсутствует выплата зарплаты работникам и четкая государственная программа, что делать дальше.

Депутат подчеркнул, что Киеву следует сохранять и развивать оставшийся потенциал. Он заключил, что для превращения стран в космическую державу необходимо найти виноватых и построить новые космодромы взамен утраченных.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко рассказал, что в рамках плана трансформации Украины, который президент Владимир Зеленский представил в США, Киев планирует участвовать в программе Соединенных Штатов «Артемида» по исследованию Луны. По словам парламентария, глава государства надеется, что страна сможет присоединиться к космическим программам американского космического агентства (НАСА), в частности, проекту пилотируемых полетов к спутнику Земли и в будущем на Марс.

