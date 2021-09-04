На Украине оценили идею полета на Луну с США фразой «космос на хлеб не намажешь»

Политтехнолог Пастернак: власти Киева стремятся в космос, но не понимают проблемы граждан

Киевский политтехнолог Олег Пастернак в эфире телеканала «Наш» оценил идею совместного полета Украины и США на Луну в рамках «плана трансформации» фразой «космос на хлеб не намажешь». Он уверен, что власти не понимают проблем простых граждан.

Эксперт подчеркнул, что политическая верхушка крайне далека от социальной повестки, и пропасть между элитой и рядовыми украинцами ощущается все острее и острее.

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«Власть как бы старается демонстрировать контуры будущего, представляя, например, "план трансформации" страны, а народу это непонятно — ему хочется чего-то поесть. Космос на хлеб не намажешь», — заключил Пастернак.

В ходе визита в США президент Владимир Зеленский 1 сентября представил американским инвесторам план «трансформации» Украины, в котором отражены основные цели и задачи будущего страны. В план заложено более 80 проектов в различных отраслях на сумму 277 миллиардов долларов.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко отметил, что в рамках плана Киев планирует участововать в программе Соединенных Штатов «Артемида» по исследованию Луны. По словам парламентария, глава государства надеется, что страна сможет присоединиться к космическим программам американского космического агентства (НАСА), в частности, проекту пилотируемых полетов к спутнику Земли и в будущем на Марс.

