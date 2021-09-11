В Совфеде рассказали о желании Украины жить за счет России

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков прокомментировал желание Украины включить тему транзита газа через страну в повестку «нормандского формата». По словам сенатора, пока Киев обвиняет Москву, но при этом требует поставок энергоресурсов, он показывает, что хочет жить за счет России. Об этом сообщает РИА Новости.

«При чем тут транзит газа и "нормандский формат"? Украина по этому вопросу должна договариваться с Россией без посредников», — подчеркнул Цеков и добавил, что подобные предложения «неуместны», как и позиция, что третья сторона может заставить Москву принять решение по этой теме.

Член Совфеда также отметил, что Украина со своей линией по противодействию запуску газопровода «Северный поток-2» уже «раздражает Европу», которая заинтересована в запуске проекта.

Ране на форуме YES Brainstorming в Киеве глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что тему транзита российского газа через территорию Украины следует включить в повестку «нормандского формата», в рамках которого конфликт в Донбассе обсуждают Россия, Франция, Германия и Украина.

По его мнению, такое расширение обсуждаемых тем полностью логично, ведь прокачка газа остается серьезным предохранителем в отношениях двух стран. Ермак заметил, что в случае остановки транзита Россия с большей вероятностью захочет начать масштабную агрессию, о которой предупреждал Зеленский.