Украина захотела объединить темы транзита газа и Донбасса

Тему транзита российского газа через территорию Украины в ближайшие годы следует включить в повестку «нормандского формата», в рамках которого конфликт в Донбассе обсуждают Россия, Франция, Германия и Украина. Такое предложение на форуме YES Brainstorming в Киеве высказал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает РИА Новости.

По его мнению, такое расширение обсуждаемых тем полностью логично, ведь прокачка газа остается серьезным предохранителем в отношениях двух стран. Ермак заметил, что в случае остановки транзита Россия с большей вероятностью захочет начать масштабную агрессию, о которой предупреждал Зеленский.

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Таким образом, подчеркнул глава офиса президента, Москва уже сегодня делает первые шаги в сторону эскалации, так как достроила «Северный поток-2» и готовится его использовать.

Ранее во время форума старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн заверил, что США продолжают борьбу с газопроводом из России в Германию и внимательно проследят за тем, чтобы его сертификация прошла без нарушений и каких-либо послаблений.

Он также констатировал, что проект газопровода не имеет никакого отношения к экономике и обусловлен полностью политическими причинами, а конкретно желанием усилить зависимость Европы от российского газа. Хохштайн напомнил, что Вашингтон уже предпринял ряд мер, чтобы не допустить этого.

Между тем глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что не допустить работу газопровода возможно и после завершения его строительства. Для этого США должны ввести санкции, которые не позволят европейским компаниям покупать газ, поставленный через «Северный поток-2».

Российские власти отказываются признавать политическое значение нового газопровода. Как указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, он является полностью коммерческим проектом.