Строительство «Северного потока-2» завершилось

Глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил, что утром 10 сентября в 8:45 по московскому времени строительство газопровода «Северный поток-2» полностью завершено. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

6 сентября оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG проинформировал о сварке последней трубы в Балтийском море. 8 сентября Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что поставки по «Северному потоку-2» начнутся 1 октября. Две нитки объекта идут в Германию по дну Балтийского моря. Длина газопровода составляет 1234 километра при пропускной способности 55 миллиардов кубометров в год.

9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что власти страны надеются, что вводу в эксплуатацию газопровода уже ничего не помешает. «Сейчас мы знаем, что уже проект в завершающей стадии, мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй», — сказал он.

Представитель Кремля также заметил, что намерения так или иначе мешать реализации этого энергетического проекта декларировались в Вашингтоне давно. «В Киеве тоже давно кричат "Караул!" в связи с "Северным потоком"», — пояснял он.