В Кремле объявили об отсутствии помех для «Северного потока-2»

Песков: Россия надеется, что уже никто и ничто не помешает вводу «Северного потока-2»

Российские власти надеются, что для ввода в строй газопровода «Северный поток-2» не осталось помех. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, власти надеются, что уже ничто ему не помешает. Его слова приводит «Интерфакс».

«Сейчас мы знаем, что уже проект в завершающей стадии, мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй», — сказал он. Кроме того, Песков добавил, что намерения так или иначе мешать реализации этого энергетического проекта декларировались в Вашингтоне давно. «В Киеве тоже давно кричат "Караул!" в связи с "Северным потоком"», — напомнил он.

Представитель Кремля указал, что в конечном итоге помешать реализации проекта не получилось, отодвинулись только сроки его ввода в эксплуатацию.

Ранее стало известно, что поставки по «Северному потоку-2» начнутся 1 октября. Протяженность газопровода составит 1234 километра при пропускной способности в 55 миллиардов кубометров в год. Две нитки объекта пройдут из России в Германию по дну Балтийского моря.