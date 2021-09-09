Доходы «Газпрома» взлетели на 84 процента

Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам января-июля взлетели на 84 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 23,66 миллиарда долларов, сказано на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

Физический объем экспорта газа увеличился почти на 15 процентов (до 123,8 миллиарда кубометров). В июле компания сократила поставки почти на 10 процентов по сравнению с июнем — до 14,2 миллиарда кубометров на 3,48 миллиарда долларов.

В июле средняя экспортная стоимость поставок газа выросла до 245,12 доллара за одну тысячу кубометров против 226,5 доллара в июне и 199,7 доллара в мае.

Стоимость газа в Европе, основном экспортном рынке «Газпрома», взлетела до исторических максимумов. При этом в ближайшее время ожидать падения стоимости не приходится, поскольку регион подходит к осенне-зимнему периоду с низким уровнем заполненности газовых хранилищ. Некоторые эксперты считают, что компания специально создает дефицит, поддерживает высокие цены на сырье и пытается добиться скорейшего запуска газопровода «Северный поток-2».