Доходы «Газпрома» взлетели

Доходы «Газпрома» от экспорта газа резко взлетели по итогам января-июня этого года. Они увеличились почти на 73 процента в годовом выражении и составили 20,01 миллиарда долларов. Об этом сказано на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

Физический объем экспорта вырос на 15,3 процента (до 108,4 миллиарда кубометров). В июне «Газпром» экспортировал 15,7 миллиарда кубометров. Стоимость поставок составила 3,556 миллиарда долларов (рост к маю на 11,6 процента).

В июне средняя экспортная стоимость поставок выросла до 226,5 доллара за одну тысячу кубометров против 199,7 доллара в мае и 185,5 доллара апреле.

Ранее сообщалось, что авария на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем грозит привести к дефициту сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России, а это, в свою очередь, создаст проблемы в топливном и нефтехимическом секторах.

Компания не называет сроки восстановления производства в полном объеме, но считает, что ремонт займет несколько месяцев. Главным образом пострадает экспорт. По оценкам «Петромаркета», падение составит 66 процентов.