Крупнейшие российские госкомпании столкнутся в суде

Российский разработчик и производитель беспилотных воздушных систем ООО «ЦСТ», входящий в госкорпорацию «Ростех», подал в суд на компании другой крупнейшей российской госкорпорации «Газпром». Об этом со ссылкой на данные картотеки арбитражных судов сообщает «Интерфакс».

Иски направлены в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, они зарегистрированы в пятницу, 6 августа. Ответчиками выступают головная компания ПАО «Газпром», АО «Газпром космические системы», ООО «Газпром переработка» и все 18 дочерних компаний по транспортировке газа — «Газпром трансгаз Волгоград», «Газпром трансгаз Югорск» и так далее.

Поводом для столкновения в суде стали закупки «Газпромом» облетов на беспилотниках для воздушного патрулирования трубопроводов в 2021-2023 годах. Тендеры проходили в конце 2020-го — начале 2021 годов.

Всего в конкурсах принимали участие три компании, причем ни одну заявку не отклонили. Их названия не указаны, поскольку по новым правилам своих закупок «Газпром» может не раскрывать данную информацию. Общая стартовая цена лотов составляла 1,712 миллиарда рублей, ее удалось снизить до 1,448 миллиарда.

В октябре прошлого года стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) выявила случай восьмикратного завышения стоимости оборудования в ходе поставок на стройку «Газпрома».