«Газпром» защитил свое право потратить 100 миллиардов рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на решение Арбитражного суда Москвы по поводу спора ведомства с «Газпромом», сообщает «Нефтегазовая вертикаль».

Речь шла о крупнейшем контракте на поставку труб большого диаметра (ТБД), на них предлагается потратить 100 миллиардов рублей. Трубы используют при строительстве газопроводов «Сила Сибири», «Ухта — Торжок», «Бованенково — Ухта».

ООО «Просперити» и неназванное физическое лицо обратились в ФАС в июне этого года с требованием проверить итоги проведенного тендера. В «Газпроме» назвали жалобу попыткой сорвать крупнейшие инвестиционные проекты. По мнению компании, ее рассмотрение выглядело недопустимым, а права заявителей никак не затронуты закупкой.

Однако ФАС не только изучила вопрос, но и обязала «Газпром» привести в соответствие пункт проекта договора в части сроков поставки. Предписание ведомства запрещало заключать договор до момента, когда все претензии устранят.

В итоге «Газпром» дважды доказал свою правоту в суде. Новый контракт станет крупнейшим за последнее время. В прошлый раз, в феврале 2018 года, сумма закупки ТБД не превышала девять миллиардов рублей.