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Цена акций «Газпрома» обновила максимум за 13 лет

Стоимость акций «Газпрома» впервые за 13 лет поднялась выше 300 рублей
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Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Стоимость акции «Газпрома» впервые за 13 лет поднялась выше 300 рублей. В 10:23 она доходила до 301 рубля, после чего скорректировалась, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 11:45 стоимость акции опустилась до 297,2 рубля, полностью компенсировав утренний рост.

GAZPRU Котировки акций от TradingView

Начиная с апреля, когда акции торговались на уровне 220 рублей, стоимость «Газпрома» выросла на треть. Это связано с рядом факторов, выгодных для компании.

На фоне восстановления мировой экономики стоимость газа в Европе, основном экспортном рынке «Газпрома», взлетела до исторических максимумов. При этом в ближайшее время ожидать падения стоимости не приходится, так как регион подходит к осенне-зимнему периоду с низким уровнем заполненности газовых хранилищ.

Серьезным плюсом для компании стало решение вопроса по газопроводу «Северный поток-2». После договоренностей между Германией и США инвесторы поверили в то, что поставки по маршруту начнутся уже в текущем году. Строительство должны завершить уже в ближайшие недели. Негативом для компании стала авария на заводе под Новым Уренгоем, но ее влияние на стоимость компании была недолгой.

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