«Газпрому» предсказали невозможность остановки транзита через Украину

«Газпром» не сможет полностью прекратить транзит газа по территории Украины из-за требований газовой директивы Евросоюза. Об этом заявил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский на XXX экономическом форуме в Карпаче, передает агентство «Укринформ». Он вновь напомнил о важности сохранения транспортировки российского топлива через Украину.

«Завершение строительства «Северного потока-2» при условии, что он будет функционировать в соответствии с европейскими регуляциями, будет означать, что «Газпром» не сможет его использовать на полную мощность. Если он не сможет этого делать, то вынужден будет в дальнейшем транспортировать газ через Украину», — объяснил Маевский. Он назвал украинцев союзниками Польши в борьбе за энергетическую солидарность.

В конце августа Высший земельный суд Дюссельдорфа не позволил освободить «Северный поток-2» от норм газовой директивы ЕС. Документ запрещает одной компании владеть газопроводом и поставлять по нему газ. Для соблюдения директивы «Газпрому» придется использовать лишь половину мощности «Северного потока-2».

В августе глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил президенту России Владимиру Путину разрешить компании поставлять газ в Европу через «Северный поток-2». По действующему законодательству это невозможно, поскольку у «Газпрома» монополия на экспорт газа по трубопроводам. Эксперты предположили, что в случае одобрения предложения «Газпром» обойдет запреты газовой директивы ЕС. Путин поручил правительству рассмотреть идею Сечина.

В начале сентября сообщалось, что поставки по «Северному потоку-2» начнутся 1 октября. Протяженность газопровода составит 1234 километра при пропускной способности в 55 миллиардов кубометров в год. Две нитки объекта пройдут из России в Германию по дну Балтийского моря.