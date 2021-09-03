«Новатэк» поставил под сомнение выгоду от поставок газа по трубам «Газпрома»

Глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон заявил, что не планирует поднимать вопрос об экспорте газа в европейские страны по трубопроводам «Газпрома». Об этом он сообщил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, передает ТАСС. Михельсон считает, что его компании выгоднее доставлять сжиженный природный газ (СПГ) на танкерах. «Новатэк» — второй по объемам добычи российский производитель природного газа и главный конкурент «Газпрома».

«Поставлять СПГ танкерами на европейский рынок по операционным затратам процентов на 50 более экономически целесообразно, по транспортным затратам. Транспорт танкерами намного дешевле, чем операционные затраты трубным [транспортом] на такие расстояния», — отметил бизнесмен.

2 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что первые поставки в Европу по «Северному потоку-2» могут начаться со стартом отопительного сезона до конца 2021 года. Две нитки газопровода пройдут из России в Европу по дну Балтийского моря. Протяженность «Северного потока-2» — 1224 километра, пропускная способность — 55 миллиардов кубических метров в год.

В начале сентября вице-премьер Александр Новак сообщил, что президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о допуске «Роснефти» к трубопроводам «Газпрома» для экспорта природного газа. Поручение последовало после письма главы «Роснефти» Игоря Сечина к президенту с соответствующей просьбой. Согласно действующему законодательству, «Газпром» имеет монополию на экспорт газа по трубопроводам.

В конце апреля Михельсон убедил Владимира Путина передать его компании Тамбейскую группу газовых месторождений на Ямале, права на разработку которых принадлежат «Газпрому». «Новатэк» планировал использовать полученные месторождения, чтобы производить СПГ и отправлять на Дальний Восток. Президент согласился, что продавать с Ямала сжиженный газ выгоднее, чем прокачивать по трубам.