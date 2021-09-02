Путин поручил оценить идею «Роснефти» об экспорте газа через «Газпром»

Президент России Владимир Путин получил письмо главы «Роснефти» Игоря Сечина с просьбой разрешить компании экспортировать природный газ через агентское соглашение с «Газпромом». Такую информацию, ранее появившуюся в СМИ, подтвердил вице-премьер Александр Новак, курирующий вопросы энергетики в правительстве, сообщает «Интерфакс».

По его словам, глава государства поручил профильным министерствам рассмотреть этот вопрос, после чего инициативу обсудят в правительстве.

Новак напомнил, что действующее законодательство делает «Газпром» монополистом в области экспорта природного газа по трубопроводам. Все другие вопросы, требуют рассмотрения.

Вице-премьер не стал комментировать, может ли одобрение идеи Сечина помочь заполнить газом «Северный поток-2», мощность которого ограничена в два раза решением Высшего земельного суда Дюссельдорфа.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники указывал, что «Роснефть» хотела бы экспортировать 10 миллиардов кубометров газа в год, что в 20 раз меньше тех объемов, что поставляет на экспорт «Газпром».

Если российской компании не удастся оспорить решение немецкого суда, то она лишится права прокачки 22,5 миллиарда кубометров в год по «Северному потоку-2». Их, согласно обновленной газовой директиве Евросоюза, следует зарезервировать под независимого поставщика.