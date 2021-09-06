В «Северном потоке-2» сварили последнюю трубу

Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG объявил о сварке последней трубы в Балтийском море. Соответствующее сообщение появилось на сайте компании.

В ближайшее время трубоукладочная баржа «Фортуна» погрузит эту секцию второй нитки на дно Балтийского моря в германских водах, после чего состоится стыковка с секцией, идущей от берега Германии.

Следующим этапом строительства станут пусконаладочные работы, которые скоро будут завершены на первой нитке. Отмечается, что ввод газопровода в эксплуатацию состоится до конца текущего года.

Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Северный поток-2» достроят через несколько дней, после чего он начнет работать. Точные сроки запуска чиновник не назвал.

До этого аналогичное заявление по поводу строительства «Северного потока» сделал уходящий в отставку глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле. Он также заметил, что точный срок начала поставок газа зависит от времени сертификации объекта. Ранее на возможность задержать газопровод на этапе сертификации указывала украинская сторона.

