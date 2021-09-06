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Лавров заявил о запуске «Северного потока-2» через несколько дней

Глава МИД РФ Лавров анонсировал запуск газопровода «Северный поток-2» через несколько дней
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Фото: Максим Шеметов / Reuters

Глава МИД России, член первой пятерки в кандидаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» Сергей Лавров объявил, что российский газопровод «Северный поток-2» заработает через несколько дней. Об этом сообщает «Интерфакс» cо ссылкой на телевизионную трансляцию выступления министра.

«Он достроен будет через несколько дней, работать начнет», — заявил Лавров на выступлении в Петербурге.

Ранее 6 сентября Лавров указал на одержимость Вашингтона остановкой проекта трубопровода — по его словам, администрация президента США Байдена понимает, что запуск газопровода не остановить, но продолжает выступать против него.

О том, что до конца строительства «Северного потока» остаются считаные дни, ранее рассказал глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле перед тем, как уйти в отставку. Он сослался на слова исполнительного директора компании-оператора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига: тот ранее однозначно заявил, что «работы по прокладке на этой неделе будут закончены».

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