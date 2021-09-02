Российский сенатор посоветовал Украине радоваться «Северному потоку-2»

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что украинские власти выдвигают противоречивые утверждения о газопроводе «Северный поток-2», они стремятся разорвать связи с Россией, поэтому должны «радостно приветствовать» запуск проекта. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в Киеве «сами не понимают, что несут» и обратил внимание на то, что изначально Украина говорила, что обеднеет на шесть миллиардов, когда заработает трубопровод, потом последовали слова о том, что речь идет не о деньгах.

Следующее заявление было о том, что российский газ «самый грязный в мире», при этом Украина требовала сохранить транзит через Украину, уточнил Пушков. Он указал на заявление о том, что Киеву не нужно российское топливо и обратил внимание на то, что он покупает его по реверсу из стран Восточной Европы.

Сенатор добавил, что, по логике украинских властей, чем меньше связей будет с Россией, тем меньше угроз для национальной безопасности, поэтому идущий по дну Балтийского моря «на безопасном расстоянии» газопровод вполне соответствует этим требованиям.

«Так что пусть в Киеве не сражаются против "Северного потока-2", а радостно приветствуют его. Никаких связей с Россией! В Киеве ведь этого добивались? Пожалуйста», — заключил Пушков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм в Вашингтоне назвал российский газ «самым грязным в мире». Во время переговоров стороны в том числе обменялись мнениями относительно угроз «Северного потока-2» для энергетической безопасности Европы. Украинский лидер пояснил, что считает российские энергоносители таковыми из-за выбросов метана в процессе выработки и транспортировки, а также «из-за коррупции, шантажа и манипуляций».

