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В Германии раскрыли условие для отказа от решения суда по «Северному потоку-2»

Политолог Рар: ФРГ пойдет на компромисс по «Северному потоку-2» в случае холодной зимы
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Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Немецкий политолог Александр Рар раскрыл условие, при котором Германия откажется от решения суда в Дюссельдорфе не выводить газопровод «Северный поток-2» из-под действия газовой директивы Евросоюза. Об этом он рассказал изданию «Московский комсомолец».

По его словам, в случае по-настоящему холодной зимы ФРГ будет готова забыть о директивах и пойдет на любой компромисс в отношении прокачки газа. При этом Рар отмечает, что существует риск сбоя морально и физически устаревшей украинской ГТС. В таком случае оба «Северных потока» станут для Европы спасением, резюмировал эксперт.

Специалист также подчеркнул, что действие газовой директивы ЕС является инструментом дискриминации, так как в последние годы ее меняли в угоду оппонентам России.

Ранее официальный представитель партии «Альтернатива для Германии» в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре заявил, что помещать уже вложенные деньги в другие правовые рамки означает нарушать права инвесторов. Так политик возмутился решением немецкого суда не освобождать «Северный поток-2» от газовой директивы Евросоюза (ЕС). «Таким образом, федеральное правительство ФРГ и Федеральное сетевое агентство (BNetzA) наносят ущерб экономическому центру проекта», — сказал Котре, добавив, что факт того, что суд следит за этим делом, можно рассматривать только как проявление политического влияния.

В конце августа оператор строительства «Северного потока-2» компания Nord Stream 2 AG проиграла в Высшем земельном суде Дюссельдорфа дело об освобождении газопровода от норм обновленной газовой директивы Евросоюза. Таким образом, «Газпром» сможет заполнить не более 50 процентов объема газопровода, предоставив вторую половину независимому поставщику.

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