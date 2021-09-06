Объявлены сроки завершения строительства «Северного потока-2»

Строительство российского газопровода «Северный поток-2» завершится в ближайшие дни. Об этом заявил бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле, передает ТАСС.

«Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сказал однозначно, что работы по прокладке на этой неделе будут закончены», — сказал Зеле за несколько дней до ухода с поста. Менеджер выразил уверенность, что первые поставки газа по «Северному потоку-2» начнутся уже в этом году.

Зеле отметил, что OMV — соинвестор и партнер «Газпрома» по «Северному потоку-2», начала получать первые выплаты за участие в проекте. По его словам, компания предоставила в качестве средств финансирования 729 миллиона евро. Агентство уточняет, что также партнерами «Газпрома» являются европейские Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper.

Строительство «Северного потока-2» началось в 2016 году. Противники запуска газопровода опасаются, что Москва начнет использовать его как инструмент давления. В Кремле отмечали, что «Северный поток-2» исключительно коммерческий проект.