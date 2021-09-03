В Киеве придумали «гарантированный» способ сохранить транзит газа

Киев рассчитывает подписать контракты на транзит газа с европейскими фирмами. Об этом заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, передает ТАСС.

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По его заверению, это станет гарантией сохранения транзита газа через территорию Украины после ввода в эксплуатацию российского трубопровода «Северный поток-2». «Мы сейчас ждем обещанные так называемые консультации на техническом уровне, а фактически это должны быть переговоры, которые должны организовать немцы, и на этих переговорах мы будем соответственно с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину — это то, что нам нужно», — отметил он.

1 сентября Юрий Витренко в ходе рабочей поездки в США отмечал, что проект «все еще можно остановить». Например, можно ввести санкции против оператора газопровода компании Nord Stream 2 AG.

Ранее стало известно, что польская энергетическая компания PGNiG решила подписать соглашение с Energy Resources of Ukraine («Энергетические ресурсы Украины»). Оно предполагает совместные геологоразведочные работы по поиску и добыче газа на Украине.

Строительство «Северного потока-2» началось в 2016 году. Противники запуска газопровода опасаются, что Москва начнет использовать его как инструмент давления. В Кремле отмечали, что «Северный поток-2» исключительно коммерческий проект.