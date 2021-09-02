В Госдуме усомнились в способности Украины повлиять на «Северный поток-2»

Украина не сможет повлиять на работу российского газопровода «Северный поток-2» даже с помощью США, поскольку Евросоюз не станет рушить свою экономику из-за личных симпатий и антипатий глав государств. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он также добавил, что газопровод — это экономический проект, который не стоит оценивать с точки зрения политики.

До этого США пообещали, что введут санкции против газопровода «Северный поток-2», если другие государства создадут энергетические проблемы Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи с американским коллегой Джо Байденом в Белом доме.

Бальбек отметил, что как только газопровод будет запущен, Европа поймет всю выгоду от этого проекта и забудет про политику. К ней сможет апеллировать только Зеленский, но помешать работе «Северного потока-2» ему не по зубам.

«Когда "Северный поток-2" заработает, вся Европа поймет выгоду этого проекта, и про политику все забудут. Она останется только в голове Зеленского и, может, еще Байден вспомнит для красного словца. Устраивать конфликт с Европой Америке не с руки, а Украине не по зубам. Допускаю, что будут периодически облаивать наш трубопровод, может, введут персональные санкции против тех, кто его строил, но, без сомнения, Европа не пожелает из-за чьих-то личных симпатий или антипатий ставить палки в колеса собственной экономике», — уверен политик.

31 августа Зеленский с супругой Еленой прилетел в Вашингтон на встречу с Байденом. Зеленский выразил уверенность в том, что впереди будет обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США.