Оценена доля санкций США против других стран за сотрудничество с Россией

РБК: только пять процентов вторичных санкций США введены из-за сотрудничества с Россией

США вводят вторичные санкции в основном против слабых экономик, например, Ирана и Северной Кореи, однако несмотря на жесткую позицию Вашингтона, доля ограничений за сотрудничество с Россией составляет только пять процентов. Такую оценку дает Центр новой американской безопасности (CNAS), передает РБК.

Вторичные санкции налагаются на определенные компании и лица, которые нарушают законодательство Соединенных Штатов, первичные налагаются напрямую на тех, кто сотрудничает с США и нарушает их законодательные нормы. Таким образом, под вторичные санкции попадают и те, кто сотрудничает с людьми или организациями, попавшими под рестрикции. У них есть выбор, продолжить ли эти контакты ценой потери выгоды от связей с Америкой.

«Тогда как российские и китайские субъекты часто подвергаются санкциям за нарушение санкций против других стран, доля американских вторичных ограничений [введенных в отношении зарубежных лиц в рамках санкционных программ] против России и Китая остается умеренной», — говорится в отчете CNAS.

68 процентов от общего числа санкций были введены за сотрудничество с Ираном, 22 процента — с Северной Кореей. Авторы доклада отмечают, что низкая частота введения ограничений против России и Китая обусловлена значимостью их экономик и вовлеченностью в международные процессы.

Ранее, 20 августа, США ввели санкции против компаний и судов из-за «Северного потока-2». Речь идет о компаниях «Нобилити» и «Константа», судах «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета». Президент Соединенных Штатов Джо Байден издал указ, позволяющий ввести ограничения в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности, это касается газопровода «Северный поток-2».

