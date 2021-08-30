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Россия уклонится от международных санкций благодаря Японии

The Diplomat: Япония может стать центром уклонения от санкций для Китая и России
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Фото: Carl Recine / Reuters

Япония может стать потенциальным центром уклонения от международных санкций для Москвы и Пекина, так как стремится сохранить нейтралитет и наладить отношения с государствами. Об этом сообщает издание The Diplomat со ссылкой на научного сотрудника по геостратегии и финансовой дипломатии, политического аналитика Фрэнсиса Шина.

По его словам, Россия и Китай смогут уклониться от санкционных мер благодаря зависимости Токио от торговли с этими государствами. «Большой внутренний рынок и глубокая связь с мировой финансовой системой, может сделать из Японии канал для продолжения незаконной финансовой деятельности Китая и России во всем мире, если она не будет координировать санкции с Соединенными Штатами», — заявляет эксперт.

Шин подчеркивает, что в Японии нет реестра бенефициарных прав собственности — публичной книги, в которой указывается, кто является основным владельцем активов в стране. «Это делает Японию более привлекательным местом для подставных корпораций, спонсируемых Китаем и Россией, для уклонения от санкций», — заключил аналитик.

Эксперт отметил, что японское правительство, несмотря на полномочия, «постоянно демонстрирует нежелание» применять санкции, а если и вводит их, то они носят символический характер.

Бывший посол России в Японии Александр Панов 5 августа заявил, что в отношениях Японии и России наметилась тенденция к ухудшению отношений, что может обернуться даже введением Японией санкций против Москвы. Переговоры по мирному договору между двумя странами были фактически поставлены на паузу. На фоне этого может произойти «откат отношений» — отхождение от политики бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, который продвигал активное сотрудничество с Россией.

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