Экс-посол предрек ухудшение отношений с Японией и введение санкций

В отношениях Японии и России наметилась тенденция к ухудшению отношений, что может обернуться даже введением Японией санкций против Москвы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал бывший посол России в Японии Александр Панов.

Панов отметил, что переговоры по мирному договору между двумя странами были фактически поставлены на паузу. На фоне этого может произойти «откат отношений» — отхождение от политики бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, который продвигал активное сотрудничество с Россией. «Политические связи, наши контакты по линии военных ведомств и парламентов — весь набор наших отношений может быть отыгран назад», — предрек экс-посол.

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Дипломат предположил, что нынешнему японскому премьеру Ёсихидэ Суге удастся победить в выборах главы правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) и сохранить премьерское кресло. Однако переговоры России и Японии при Суге с мертвой точки не сдвинутся. «А атмосфера в правящих кругах назревает в сторону ужесточения политики, к сожалению», — резюмировал дипломат.

В конце июля премьер-министр Михаил Мишустин посетил самый крупный из южнокурильских островов — Итуруп, где озвучил «беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономику Курил. Однако анонсированные меры, как и сам визит на Курилы, вызвали серьезную критику Токио. МИД Японии вызвал российского посла Михаила Галузина и выразил ему протест в связи с поездкой Мишустина на южнокурильский остров Итуруп.

Однако члены ЛДПЯ раскритиковали реакцию официального Токио на визит российского премьер-министра Михаила Мишустина на Курилы. Они также заявили, что дипломатическая позиция в отношении РФ «провалилась».