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В Китае назвали несправедливыми санкции США против России из-за Навального

МИД КНР: односторонние санкции США против России из-за ситуации с Навальным несправедливы
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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Решение властей США о введении односторонних экономических санкций против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией) является несправедливым. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что Вашингтон принял указанное решение до полноценного выяснения истинного положения вещей. Он назвал ситуацию с Навальным «исключительно внутриполитическим вопросом» Москвы. «Для этих односторонних санкций против России нет достаточных оснований», — подчеркнул представитель МИД КНР.

20 августа Вашингтон ввел санкции в отношении нескольких российских физлиц и двух организаций, причастных, по мнению США, к инциденту с Навальным. Под ограничения попал институт криминалистики ФСБ и институт экспериментальной военной медицины. По версии Вашингтона, указанные организации развивали потенциал России в сфере химического оружия.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, политику оказали срочную медицинскую помощь. 22 августа его доставили в частную клинику в Берлине, где заявили об обнаружении в организме россиянина следов отравляющего вещества из группы «Новичок». Российские врачи сообщали, что яда не обнаружили.

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