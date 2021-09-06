В Австрии рассказали о возможности сэкономить на «Северном потоке-2»

Бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле рассказал о возможности сэкономить на строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил в интервью изданию «Ведомости».

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Зеле, отвечая на вопрос, почему фирма вложила в проект только 729 миллионов евро из полной возможной суммы в 950 миллионов, объяснил, что в процессе затраты на «Северный поток-2» удалось сократить. Он добавил, что исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг и его команда очень хорошо поработали и сэкономили во время строительства. «Не всегда же все должно дорожать. Может иногда и дешеветь», — резюмировал он.

Помимо этого, бывший глава OMV добавил, что при планировании проекта составляется прогноз объемов работ, а также закладывается определенный буфер, непредвиденные расходы.

Ранее Зеле заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» завершится в ближайшие дни. «Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сказал однозначно, что работы по прокладке на этой неделе будут закончены», — сказал Зеле за несколько дней до ухода с поста. Менеджер выразил уверенность, что первые поставки газа по «Северному потоку-2» начнутся уже в этом году.

Строительство «Северного потока-2» началось в 2016 году. Противники запуска газопровода опасаются, что Москва начнет использовать его как инструмент давления. В Кремле отмечали, что «Северный поток-2» исключительно коммерческий проект.