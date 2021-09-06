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Партнер «Газпрома» назвал сроки окончания строительства «Северного потока-2»

Экс-глава OMV Зеле: «Северный поток-2» достроят в ближайшие дни
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Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Строительство газопровода «Северный поток-2» завершится в ближайшие дни. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле за несколько дней до ухода в отставку.

Он сослался на утверждение исполнительного директора компании-оператора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, однозначно заявившего, что «работы по прокладке на этой неделе будут закончены».

Удалось сэкономить

Зеле отметил, что OMV — соинвестор и партнер «Газпрома» по «Северному потоку-2» — начала получать первые выплаты за участие в проекте. По его словам, компания предоставила в качестве средств финансирования 729 миллиона евро. Отвечая на вопрос, почему фирма вложила неполную возможную сумму в 950 миллионов, он объяснил, что в процессе затраты на проект удалось сократить. Он добавил, что Варниг и его команда очень хорошо поработали и сэкономили во время строительства. «Не всегда же все должно дорожать. Может иногда и дешеветь», — сказал он.

Помимо этого, бывший глава OMV добавил, что при планировании проекта составляется прогноз объемов работ, а также закладывается определенный буфер, непредвиденные расходы.

Когда пойдет газ в Европу

Зеле выразил уверенность, что первые поставки газа по российскому трубопроводу начнутся уже в этом году. Об этом, уточнил он, ему рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Однако, отметил топ-менеджер, сроки начала поставок будут зависеть от времени завершения сертификации объекта.

Он предположил, что, несмотря на запуск «Северного потока-2», цены на газ в Европе предстоящей зимой могут остаться высокими из-за низкого заполнения подземных хранилищ в связи с аномально низкими температурами в 2021 году. «Даже в апреле и мае температуры были на самом низком уровне за последние 30-40 лет. И именно поэтому, кстати говоря, текущие объемы газа в хранилищах меньше объемов прошлых лет. У нас было на один месяц меньше для заполнения хранилищ», — отметил собеседник агентства. Кроме того, компании, эксплуатирующие газовые хранилища, из-за высоких цен закупают относительно небольшие объемы газа.

Препоны остаются

Украина и США выступают против запуска «Северного потока-2». При этом 21 августа США и Германия достигли договоренностей, по условиям которых Германия обязана добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Кроме того, Берлин будет добиваться санкций в отношении России, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны. Что именно будет расцениваться как давление, пока не разглашается. А также Германия и США договорились вместе помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.

Комментируя позицию этих стран, Зеле заявил, что поставки газа по новому трубопроводу не исключают продолжения транзита по территории Украины. «Я убежден, что с точки зрения логистики нет смысла все объемы газа перекачивать только по северному маршруту и полностью отказаться от южного. А вот какой объем придется на какой маршрут — на этот вопрос может ответить только «Газпром», — сказал он.

В конце августа оператор строительства «Северного потока-2» компания Nord Stream 2 AG проиграла в Высшем земельном суде Дюссельдорфа дело об освобождении газопровода от норм обновленной газовой директивы Евросоюза. Таким образом, «Газпром» сможет заполнить не более 50 процентов объема газопровода, предоставив вторую половину независимому поставщику.

Строительство «Северного потока-2» началось в 2016 году. Противники запуска газопровода опасаются, что Москва начнет использовать его как инструмент давления. В Кремле отмечали, что «Северный поток-2» исключительно коммерческий проект.

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