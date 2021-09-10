В Германии усомнились в запуске «Северного потока-2» в октябре

Поставки газа по трубопроводу «Северный поток-2» начнутся до конца 2021 года, но не 1 октября, как ранее сообщали СМИ. Такое мнение высказал глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, передает ТАСС.

«Мне бы очень хотелось, чтобы трубопровод был как можно скорее принят в эксплуатацию», — заявил Эрнст, однако назвал приведенную дату нереалистичной. Он усомнился в скорейшем запуске объекта, поскольку на получение необходимых сертификатов для начала работы газопровода уйдет от нескольких недель до нескольких месяцев. О планах начать поставки газа по «Северному потоку-2» 1 октября ранее сообщало Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство газопровода полностью завершилось 10 сентября в 8:45 по московскому времени.

Перед этим, 9 сентября, председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский говорил, что даже после ввода «Северного потока-2» «Газпром» не сможет полностью прекратить транзит газа через Украину из-за требований газовой директивы Евросоюза. Согласно документу, одной компании запрещается владеть трубопроводом и поставлять по нему газ. Если «Газпром» не сможет обойти условия директивы, ему придется использовать мощность газопровода лишь наполовину.