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На Украине спрогнозировали рост тарифов на газ из-за «Северного потока-2»

Депутат Рады Кучеренко заявил, что из-за «Северного потока-2» вырастут тарифы на газ
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Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Из-за запуска трубопровода «Северный поток-2» и сокращения объемов транзита газа Украина столкнется с ростом тарифов для населения. Такой прогноз дал депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина», первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Наш», передает РИА Новости.

«Если транзит прекратится, то вообще встанет вопрос не только цены и тарифов, а наличия, физического наличия газа в системе. Если физически не будет газа со стороны России, то необходимо его будет или поднимать из хранилищ, что не всегда возможно, или физически [транспортировать] реверсом с западной границы, что тоже очень сложно», — отметил он.

Кучеренко добавил, что в случае падения объемов транзита газа ниже 15 миллиардов кубометров в год в украинской ГТС его просто не будет физически.

По его словам, в случае уменьшения объема транзита из-за трубопровода «Северный поток-2», с учетом технологических трат, себестоимость перекачки газа по территории Украины будет кардинально увеличиваться. «Цена на газ, условно, те восемь гривен от "Нафтогаза", две гривны добавит "Укртрансгаз" и еще две гривны, условно, добавит газораспределяющая компания. Вот вам конечная цена для населения», — сказал он.

Ранее стало известно, что польская энергетическая компания PGNiG решила подписать соглашение с Energy Resources of Ukraine («Энергетические ресурсы Украины»). Оно предполагает совместные геологоразведочные работы по поиску и добыче газа на Украине.

Строительство «Северного потока-2» началось в 2016 году. Противники запуска газопровода опасаются, что Москва начнет использовать его как инструмент давления. В Кремле отмечали, что «Северный поток-2» исключительно коммерческий проект.

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