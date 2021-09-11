Глава «Нафтогаза» описал способ заблокировать «Северный поток-2» после запуска

Работу газопровода «Северный поток-2» возможно заблокировать даже после завершения строительства, если США введут необходимые санкции. Об этом на форуме YES Brainstorming в Киеве рассказал глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, передает РИА Новости.

«Если правительство США введет санкции, мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать», — описал способ блокировки топ-менеджер.

В пятницу, 10 сентября, оператор строительства «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG объявил о завершении прокладки труб. На последнем этапе были объединены секции второй нитки, идущие от берега Германии и из вод Дании.

Следующим этапом станут пуско-наладочные работы и сертификация газопровода. Официальные лица говорят о возможности начала поставок до конца года. Источник Bloomberg не исключил, что прокачка начнется уже 1 октября, однако глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает, что в эти сроки уложиться будет очень тяжело.

Основной проблемой остается объем прокачки по магистрали. «Газпрому» не удалось вывести «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза. В результате на данный момент компания может рассчитывать на заполнение только половины трубы. Немецкие чиновники полагают, что единственным способом довести прокачку до 100 процентов станет продажа Nord Stream 2 AG третьей стороне.