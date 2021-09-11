США объявили о продолжении борьбы с «Северным потоком-2»

США продолжат борьбу с газопроводом «Северный поток-2» даже после фактического завершения его строительства, потому что это опасный геополитический проект. Об этом на форуме YES Brainstorming в Киеве заявил старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн, передает ТАСС.

По его словам, инициатива не имеет ничего общего с поставками газа и угрожает европейским странам. Хохштайн заверил, что Вашингтон будет тщательно следить за процедурой сертификации магистрали, чтобы она полностью отвечала требованиям Четвертого энергопакета Евросоюза.