Зеленский снова собрался в США

Владимир Зеленский собирается в сентябре снова посетить США

Президент Украины Владимир Зеленский собирается снова посетить США до конца года. Об этом 8 сентября сообщает Vesti.ua.

Зеленский прилетит в США в конце сентября для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

«Готовим визит в Нью-Йорк», — отметил он.

1 сентября в Вашингтоне состоялись переговоры Зеленского и президента США Джо Байдена. Встреча в Белом доме длилась около двух часов. Лидеры двух стран выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку увидели в нем угрозу энергетической безопасности Европы.

«Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников», — говорилось в совместном заявлении.