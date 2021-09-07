На Украине объяснили затянувшиеся переговоры Зеленского и Байдена

В ходе встречи, которая длилась около двух часов, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден успели обсудить все важные вопросы стратегического характера. Об этом заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

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По его словам, украинская сторона достигла желаемых результатов. Он также добавил, что встреча лидеров немного затянулась, так как в повестке было большое количество тем для обсуждений. «Хотя алкоголя и не было на столе, но разговор пошел очень хорошо. Мы озвучили новые идеи — о том, что могут с нами совместно сделать США. Сразу началась рефлексия обсуждения», — объяснил Кулеба, отметив, что речь шла только о вопросах безопасности.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Байден не стремился уйти от ответов и выражал поддержку выдвинутым Зеленским идеям по совместному усилению обороноспособности страны.

Ранее Кулеба рассказал о роли военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, о которых Зеленский и Байден договорились во время встречи в США. По его словам, это станет «сигналом для России», а также позволит укрепить обороноспособность армии.

1 сентября Байден и Зеленский провели переговоры в очном формате. Они прошли в Белом доме и длились около двух часов. По итогам встречи лидеры двух стран выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку увидели в нем угрозу энергетической безопасности Европы. Кроме того, стороны договорились продолжить попытки привлечь к ответственности Россию за так называемую агрессию.